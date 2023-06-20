Fenerbahçe taraftarının takımda kalması için dualar ettiği Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, milli forma altında muhteşem bir gole imza attı. 80. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve füzesini yollayan Arda, 18 yaş, 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maçlarda gol atan en genç futbolcu oldu.