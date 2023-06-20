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Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız!

Fenerbahçe taraftarının takımda kalması için dualar ettiği Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, milli forma altında muhteşem bir gole imza attı. 18 yaşındaki Arda, A Milli Takım'la gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Arda'nın harika golü sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı

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  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 4. haftasında Türkiye, Galler'i 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, dünkü mücadeleye yedek başlasa da maça damga vuran isim oldu. 
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol

    Fenerbahçe taraftarının takımda kalması için dualar ettiği Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, milli forma altında muhteşem bir gole imza attı. 80. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve füzesini yollayan Arda, 18 yaş, 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maçlarda gol atan en genç futbolcu oldu.
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol

    Türkiye'nin Galler karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet Avrupa basının da gündemindeydi. İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Arda Güler için 'Mücevher bebek' yorumu yapıldı.
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol

    İngiliz Daily Mail de mücadeleye geniş yer ayırdı. Galler Teknik Direktörü Rob Page için sert eleştiriler kullanılan haberde Arda Güler ve Milli Takım'dan övgüyle bahsedildi:
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol

    "10 kişi kalan Galler, Avrupa futbolunun olağanüstü umutlarından birinin harika bir şutuyla hak ettiği şekilde kaybetti. Türkiye'nin 18 yaşındaki sansasyonel yıldızı Arda Güler ve yedek oyuncu Umut Nayir ev sahibine maçı kazandırdı."
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol

    GELECEĞİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

    Son dönemde transferi hakkında birçok dedikodu dolaşan Arda Güler, kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Genç futbolcunun maç sonu açıklamaları şöyle:
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol

    "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu an galibiyet ve golden başka bir şey düşünmüyorum."
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol

    İşte dün akşam Arda Güler'in harika golünün ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol
  • Arda Güler için flaş yorum: Sansasyonel yıldız - Arda Güler'den tarihe geçen gol

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