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Arda Güler, Real Madrid yolunda!

Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor! Sarı-lacivertli taraftarın sevgilisi olan milli futbolcu için Barcelona ve Real Madrid'in girdiği yarışı Madrid ekibi kazandı! Arda Güler'in serbest kalma bedelinden daha fazlasını ödemeyi göze alan Real Madrid'in genç futbolcuyla anlaşma sağladığı ve kısa süre sonra İspanya'ya gideceği belirtildi! İşte yaşanan son dakika gelişmeleri ve transfere dair tüm detaylar

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  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    İspanyolların Arda Güler savaşında kazanan taraf Real Madrid oldu. Real Madrid, Arda Güler transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. 
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    İspanyol ekibinin, 30 milyon euro (850 Milyon TL) bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    20 MİLYON EURO'SU NAKİT, 10 MİLYON EURO'SU BONUS

    Yapılan anlaşmaya göre 30 milyon Euro'nun 20 milyon Euro nakit olarak Fenerbahçe'ye ödenecek, 10 milyon euro da bonus olacak.
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, 20+10 milyon Euro'ya ek olarak Arda Güler'in bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    Arda Güler, transfer sürecinde Real Madrid'den 17.5 milyon euro'nun üstünde bir bedel olmasını talep ettiği belirtildi.
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez de 20 milyon euro'nun üstüne 10 milyon euro bonuslar ekledi ve yüzde 20'lik pay da ekledi.
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    Arda Güler'in perşembe günü Madrid'e gidecek ve kendisini Real Madridli yapacak sözleşmeye imza atacağı da kaydedildi. 
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    ALİ KOÇ DUYURDU: FENERBAHÇE'DE KALMAYACAK

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal için düzenlenen basın toplantısında Arda'nın transferine dair açıklamalar yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın..."
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    "Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak."
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    İSPANYA'DA MANŞETLER ARDA GÜLER!

    Arda Güler'in Barcelona'ya imza atması beklenirken son anda Real Madrid'i seçmesi, İspanyol basınında manşetlere çıktı. İşte Arda Güler'in kararının İspanyol spor basınına yansımaları...
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    "MADRID, GÜLER'İ BARÇA'NIN ELİNDEN ALDI"

    "Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor."
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    "GÜLER, MADRID'İ SEÇTİ"

    "Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor."
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    "MADRID'DEN GÜLER TEKLİFİ"

    "Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor."
  • Arda Güler, Real Madrid yolunda! Transfer artık an meselesi!

    2019 yazında Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olan Arda Güler, 2021 yılında profesyonel oldu. 18 yaşındaki süper yetenek, Fenerbahçe formasıyla 51 maçta 9 gol atıp 12 asist yaptı.

     

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