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        Haberler Magazin Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman ile el ele - Magazin haberleri

        Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile galada

        Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşı Thibaut Courtois'nın belgeselinin gala gecesine sevgilisi Duru Nayman ile birlikte katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:03
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        Arda Güler, sevgilisiyle galada
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        Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı.

        Daha önce sosyal medya üzerinden birlikte olduklarını duyuran çift, Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasında objektiflere poz verdi.

        Arda Güler, geçtiğimiz yıl Real Madrid'e transfer olmuştu.

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        #arda güler
        #Duru Yaman
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