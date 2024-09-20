Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile galada
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takım arkadaşı Thibaut Courtois'nın belgeselinin gala gecesine sevgilisi Duru Nayman ile birlikte katıldı
Giriş: 20.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:03
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı.
Daha önce sosyal medya üzerinden birlikte olduklarını duyuran çift, Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasında objektiflere poz verdi.
Arda Güler, geçtiğimiz yıl Real Madrid'e transfer olmuştu.
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