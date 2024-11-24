Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Arda ilk 11'de başladı, Real Madrid 3 golle kazandı! - Futbol Haberleri

        Arda ilk 11'de başladı, Real Madrid 3 golle kazandı!

        İspanya La Liga 14. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin golününün asistini yapan isim oldu. Arda ayrıca bu sezon ilk kez gole katkı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:05 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda 11'de başladı, Madrid kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti.

        La Liga'nın ekonomik değeri en yüksek olan takımı Real Madrid (1 milyar 360 milyon avro) ile en düşük olan takımı Leganes (30 milyon 550 bin) arasındaki mücadelede eflatun-beyazlıların golleri Kylian Mbappe (Dk. 43), Federico Valverde (Dk. 66) ve Jude Bellingham'dan (Dk. 85) geldi.

        Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, Leganes karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkararak ikincilikteki yerini korudu ve Celta Vigo deplasmanında berabere kalarak puan kaybeden lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

        Leganes ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.

        ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNADI

        Real Madrid'deki milli futbolcu Arda Güler, Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

        REKLAM

        Yaklaşık 9 hafta sonra Real Madrid'de ilk 11 fırsatını tekrar yakalayan Arda, 75. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

        Arda, maçta iki kez gole çok yaklaşsa da son vuruşta başarılı olamadı.

        La Liga'da bu sezon golü olmayan milli futbolcu şimdiye kadar 4 maçta ilk 11'de çıkarken, az süre alması zaman zaman polemik konusu oluyor.

        İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Liverpool maçını düşünerek, Arda ve Dani Ceballos'a Leganes maçında ilk 11'de şans verdiğini, İngiltere'deki maçta Luka Modric ve Brahim Diaz'ı oynatacağını iddia etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!