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Çıkan haberlerden sonra Ece Erken, Lise Defteri adlı dizide beraber rol aldığı Arda Kural ile fotoğrafını paylaşarak şu notu paylaşmıştı: Lise defterinden bu fotoğraf, yıl 2003 (16 yıl geçmiş)... Arda yine kötüleşmiş diye haberler çıktı, ulaşamadım kendisine... Acil şifalar dilerim...