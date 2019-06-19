Arda Turan ile Berkay Şahin arasındaki davaya bugün devam edildi. Berkay Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Davaya Arda Turan katılmadı. Dava Eylül ayına ertelendi. Berkay, "Adalet yerini bulsun diye bekliyoruz. Davamın sonuna kadar arkasındayım. Özür dileyecekler" dedi.

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Arda Turan arkadaş grubuyla Emirgan'daki bir gece kulübüne gitmişti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda Turan ve Berkay Şahin arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırmıştı. Olay gecesi Turan, Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneyi silahla bastı. Turan'ın Berkay'a "Eşine laf attıysam kafama sık" dediği ortaya çıkmıştı.