2011'de ayrıldığı Galatasaray'a bu yaz kavuşan Arda Turan kendini buluyor! 2017-18'den bu yana sadece 39 maçta forma giyen ve sahalardan uzun süre uzak kalan tecrübeli futbolcu Trabzonspor deplasmanında da rakip fileleri havalandırdı. Emre Kılınç'ın şutunda Uğurcan'dan dönen topu iyi takip eden ve kolay bir gol atan Arda, ligde üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı.

FORMUNU YENİDEN KAZANIYOR

Başakşehir'le olan sözleşmesini feshettikten sonra Fatih Terim'le görüşen ve bireysel antrenör tutarak sezona hazırlanan Arda, sezon başında verdiği röportajda Atletico Madrid'den sonraki en fit döneminde olduğunu dile getirmişti. Maç temposunu da kazanmaya başladıktan sonra koronavirüse yakalanan ve yeniden sahalardan uzak kalan Arda, Fatih Karagümrük mücadelesiyle formasına kavuşmuştu. Tecrübeli futbolcu Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giydikten sonra lige iki golle dönüş yaptı.

Mart 2009'dan sonra Trabzon deplasmanında gol sevinci yaşayan Arda, bu sezonki üçüncü golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu 2016-17 sezonundan sonra ligde en golcü dönemine ulaşmış oldu. 33 yaşındaki yıldız son olarak Barcelona formasıyla 14 Ocak 2017'deki Las Palmas maçında bir sezonda üç lig golüne ulaşmıştı.

TEKNİK EKİBİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR

Arda, Galatasaray'da Fatih Terim'in geçen sezon aradığı takım içi lideri konusunda da tecrübeli çalıştırıcıya destek oldu. Koronavirüs salgını sonrasında öne geçtiği birçok mücadelede puan bırakan sarı-kırmızılılar şampiyonluktan olurken takımın tecrübeli isimleri liderlik görevlerini üstlenememişti. Bu sezon ise Arda Turan hem saha içi hem de saha dışında takımın lideri oldu. Genç oyuncularla yakından ilgilenen tecrübeli futbolcu, takımın yıldızlarıyla da yakından ilişkiler kurdu.