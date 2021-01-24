Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'dan 250 bin Euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-Kırmızılılar, 6 milyon Euro'luk opsiyonu kullanması halinde Nijeryalı futbolcunun tapusunu da alabilecek.

Galatasaray'da Onyekuru sevinci yaşanırken yıldız futbolcunun ilk 11'e dönmesinin ardından Arda Turan'ın yedek kulübesine geçmesi bekleniyor. İşte bu durum, bir taraftarın da dikkatini çekti. Sosyal medyada Arda'ya, "Artık kulübedesin" yazan bir taraftara Kaptan, "Eşofmanlarda da Galatasaray arması var, sorun yok. Şampiyon olmak için her Galatasaraylı’ya ihtiyaç var" karşılığını verdi. Yani yedek kalmanın sorun olmayacağını söyledi.

ONYEKURU: "ÇOK MUTLUYUM"

Yeniden Galatasaray'a dönen Henry Onyekuru ise "Burada kendimi her zaman çok iyi hissettim. Tekrar Galatasaray’da olmaktan dolayı çok mutluyum, gururluyum" açıklamasında bulundu.