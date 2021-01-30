Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da antrenmanın ardından Arda Turan'ın doğum günü kutlandı. Arda, kendisi için hazırlanan Süper Lig kupası, sarı-kırmızılı top ve krampon şekillerinin olduğu pastayı kesti. İkinci Başkan Abdurahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, 34. yaşına giren Arda Turan'ın yeni yaşını tebrik etti.