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Haberler Futbol Milli Takım Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu: Ümit Milli Takım... Arda Turan'ın kariyeri ve futbolculuk hayatı
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Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu: Ümit Milli Takım...

Galatasaray'da futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra herhangi bir kulüpte görev yapmayan Arda Turan, teknik direktörlüğe adım atıyor! Arda Turan'ın Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği belirtildi

Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu: Ümit Milli Takım... Arda Turan'ın kariyeri ve futbolculuk hayatı
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Son olarak forma giydiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan teknik direktörlüğe adım atıyor.

TRT Spor'un haberine göre Arda Turan, Ümit Milli Takım'ın başına geçecek. Daha önce bir antrenörlük tecrübesi bulunmayan Arda Turan, Ümit Milli Takım ile teknik direktörlük kariyerine başlayacak.

TÜRK FUTBOLUNUN AVRUPA'DA EN ÇOK KUPA KAZANAN OYUNCUSU OLDU

Bayrampaşa'da 30 Ocak 1987'de doğan Arda Turan, kazandığı başarılarla Türkiye'de ve dünyadan adından söz ettirdi. Galatasaray altyapısında kariyerine başlayıp, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları giydi.

Galatasaray ile Türkiye'de 3 kez kupa sevinci yaşayan Arda, Atletico Madrid ve Barcelona ile İspanya kariyerinde tam 11 kupa kaldırdı.

İspanya'nın iki önemli kulübünde 6 sezon geçiren ve 233 maça çıkan Arda Turan, toplam 37 kez fileleri havalandırdı.

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de ise 215 maçta görev alıp, 36 kez rakip agları sarstı. Ligde Galatasaray'la 166, Medipol Başakşehir'le 34 ve Manisaspor'la da 15 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı forma altında 32 gol atan Arda Turan, Manisaspor ve Medipol Başakşehir'de ise ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Arda, Türkiye Kupası'nda ise 29 maçta görev alıp ve 8 gol attı.

GALATASARAY'DA İKİ FARKLI DÖNEM

Arda Turan, Galatasaray ile iki farklı dönemde forma giydi.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2004-2005 sezonunda ilk lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, sonraki sezonun ikinci devresini Manisaspor'da kiralık geçirmesinin ardından tekrar sarı-kırmızılı takıma döndü.

Arda, Galatasaray'daki ilk döneminde 189 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 44 kez ağları havalandırmayı başardı.

Arda Turan, bu dönemde sarı-kırmızılı forma altında bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası, bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Oyuncunun Galatasaray'daki ikinci dönemi 6 Ağustos 2020'de başladı. Futbola başladığı kulübe deneyimli bir futbolcu olarak dönen Arda Turan, Galatasaray'daki ikinci döneminde Süper Lig'de 39, Avrupa kupalarında 6 ve Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı. Yalnızca ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.

REKORLA İSPANYA'YA GİTTİ

Arda Turan, 24 yaşındayken 2011 yılında rekor bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu.

Tecrübeli futbolcu, 13 milyon avroya İspanyol ekibinin kadrosuna katılırken, bu rakam o dönem Türkiye'den transfer edilen yerli bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

ATLETICO'DA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI, PLAKET ALDI

Arda Turan, 4 sezon formasını giydiği Atletico Madrid'de önemli başarılara imza attı.

Tecrübeli oyuncu, İspanyol ekibiyle çıktığı 178 resmi müsabakada 22 gol kaydetti.

Milli futbolcu, Atletico Madrid'de bir İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), bir Kral Kupası, bir UEFA Avrupa Ligi, bir İspanya Süper Kupası ve bir UEFA Süper Kupa olmak üzere 5 şampiyonluk elde etti.

Atletico Madrid kulübü, 2011-2015 yılları arasında 178 kez formasını giyen eski futbolcu Arda Turan'a plaket vermişti.

KARİYERİNİN ZİRVESİ BARCELONA OLDU

Arda Turan, futbol kariyerinin zirvesini 2015-2016 sezonu öncesinde transfer olduğu Barcelona'da yaşadı.

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli oyuncu, Katalan ekibinde 55 karşılaşmada forma giyerken, 15 kez topu filelerle buluşturdu.

Arda, Barcelona ile bir La Liga, iki Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupası kaldırdı.

BAŞAKŞEHİR'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Barcelona'da 2017-2018 sezonun ilk yarısında forma şansı bulamayan Arda Turan, devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralandı.

Turuncu-lacivertli ekipte yaklaşık 2 yıl forma giyen Arda Turan, 39 resmi maça çıktı ve 2 gol attı.

Geride kalan sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrılan milli futbolcu, sezonun ikinci yarısını futbol oynamadan bitirdi.

Arda, büyük umutlarla transfer olduğu Medipol Başakşehir'de bekleneni veremedi.

A MİLLİ TAKIM'DA 100 MAÇA ÇIKTI

Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nda 100 maçta görev alıp, 17 kez fileleri havalandırırken, ay-yıldızı forma altında en golcü oyuncular sıralamasında da 9. sırada bulunuyor.

A Milli Takım'la ilk maçına 16 Ağustos 2006'da Lüksemburg ile deplasmanda oynanan özel maçta çıkan Arda, ay-yıldızlı forma altında 2008 ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.

Arda, milli takımın 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynamasında önemli pay sahibi oldu ve turnuvayı 2 golle tamamladı.

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