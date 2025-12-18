Habertürk
        Arda Ünyay: Adım adım daha iyi olacağım ve gelişeceğim - Futbol Haberleri

        Arda Ünyay: Adım adım daha iyi olacağım ve gelişeceğim

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray'da 18 yaşındaki futbolcu Arda Ünyay, "Adım adım daha iyi olacağım ve gelişeceğim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 23:58 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:58
        Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Arda Ünyay, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "ADIM ADIM DAHA İYİ OLACAĞIM VE GELİŞECEĞİM"

        Sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında her zaman yüzde 100'ünü vermeye çalıştığını belirten 18 yaşındaki stoper, "Son 1 ay içinde önemli maçlarda süre buldum. Burası Galatasaray. Hangi maçta süre aldığımın önemi yok. Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım. Mental açıdan zorlu bir süreçti ama yaşın hiçbir önemi yok. Galatasaray taraftarı her zaman arkamdaydı. Union Saint-Gilloise maçında kırmızı kart gördüğümde de arkamdaydı. Beni alkışlayarak gönderdiler. Bu yaşta bu tecrübelere sahip olmak çok önemli. Çok mutluyum. İnşallah adım adım daha iyi olacağım ve gelişeceğim." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6 maçta forma giyen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Union Saint-Gilloise müsabakasında görev yapan Arda, idol olarak gördüğü oyuncularla ilgili bir soruyu, "Sergio Ramos'u çok izlerdim. Buradaki Liverpool maçında Van Dijk'ı 90 dakika boyunca izledim. Çok beğendiğim savunmacılar. Ama başta Apo abi (Abdülkerim Bardakcı) ve Davinson Sanchez'i söylersem daha iyi olur." şeklinde yanıtladı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

        Galatasaray'da önemli başarılar kazanmayı hedeflediğini vurgulayan genç oyuncu, "İnşallah bu takımda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek çok büyük hedef. Zamanında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığımız gibi Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırız çünkü biz Galatasaray'ız." diye konuştu.

