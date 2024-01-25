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        Haberler Gündem Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü - Güncel haberler

        Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü

        Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 18:16 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:16
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        Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.

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        Bunun üzerine bölgeye Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne ait 5 araçlık ekip yönlendirildi.

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        Alanda kar temizleme ve yol genişletme çalışması yapıldığı sırada bu kez bir kepçenin yan kısmına çığ düştü.

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        Aracın bir kısmının kar altında kaldığı olayda yaralanan olmadı.

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        Ekiplerin çalışmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Ardahan
        #ARTVİN
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