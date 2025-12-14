Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ardahan'da Ilgar geçidi kapandı | Son dakika haberleri

        Kar yağışı 2550 metre rakımlı Ilgar geçidini kapattı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Çok sayıda TIR yolda kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 09:22 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da Ilgar geçidi kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ardahan’ın Gürcistan sınırındaki ilçesi Posof'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisi altında.

        DHA'nın haberine göre şiddetli rüzgar sebebiyle birçok köyde elektrik kesintisi yaşanırken tipiyle birlikte etkili olan yağış ulaşımı da olumsuz etkiledi.

        Gürcistan'dan gelip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gidecek olan büyük bölümünü TIR'ların oluşturduğu çok sayıda araç 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi kardan kapanınca yolda kaldı. Dün saat 17.00'den itibaren Posof ilçe merkezi ve kara yolu kenarındaki köylere yakın noktalarda bekleyişlerini sürdüren sürücüler, zor durumda kaldı.

        Gürcistan'dan geldiğini ve Rize'ye gitmek için Türkgözü Sınır Kapısı'ndan ülkeye girdiğini belirten TIR sürücüsü Durmuş Yılmaz, "Yoğun kar yağışı devam ediyor. Ekipler belli ki, yol açmakta zorlanıyorlar. Ilgar Dağı Geçidi kapalı olduğu için uzun süredir bekliyorum. Bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor" dedi.

        Bu arada Türkiye'den Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan araçlar da Ilgar Dağı'nın kapalı olması sebebiyle Ardahan'ın Damal ilçesinde bekletiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Galatasaray Antalya'da kükredi!
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        4 aracı yakılan muhtar: Eve sıçrasaydı facia olacaktı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?