Ardahan'da koruma altındaki dağ horozları, kur dansı yaparken görüntülendi

Bilimsel adı Tetrao mlokosiewiczi olan ve Türkiye'de yaban hayatında tek paçalı tavuk türü olma özelliği taşıyan dağ horozunun, Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin'in bir bölümü ile Ardahan'da 2 bin ile 3 bin rakımda yaşadığı belirtiliyor.

KuzeyDoğa Derneği ekiplerince bölgede Ardahan'da yapılan çalışmada, derneğin bilim koordinatörü Emrah Çoban tarafından birkaç dağ horozu görüntülendi. Çoban, horozların beslenmesi ve yaşam alanlarını kayıt altına aldı.

"TELESKOP VE DÜRBÜNLERLE DAĞ HOROZU ERKEĞİNİN KUR DANSINI İZLEDİK"

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ile Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Ardahan'ın Posof ilçesinde sezonun ilk dağ horozlarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Posof ilçesinde mayıs ayında karlı arazide çalışma yaptıklarını anlatan Şekercioğlu, "Burada hala yoğun kar var. Yol zaten dere olmuş durumda, KuzeyDoğa derneğinden Emrah Çoban, uzman biyoloğumuz önden giderek yolu açtı ve gelebileceğimizi tespit etti ve bugün arazi araçlarıyla geldik. Arkamızda dağ horozlarının kur yaptığı alan var emniyetli bir mesafede durduk, teleskop ve dürbünlerle dağ horozu erkeğinin kur dansını izledik. Dişiyle karşı karşıya gelmelerini de aynı karede yakaladık. Harika bir görüntü ve tabii burası Ardahan Posof, muhteşem bir coğrafya" dedi.