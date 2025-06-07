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        Haberler Yaşam Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı

        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı

        Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağların eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetinin oluşumu bu yıl da izlenmeye başlandı. Son günlerde etkili olan yağışlı hava, bugün yerini güneşli havaya bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 23:27 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:27
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        "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı
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        Havanın güneşli olması dolayısıyla dağ eteğinin yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti bu yıl da belirmeye başladı.

        Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti. Silüet, temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

        HER YIL ŞENLİK DÜZENLENİYOR

        Atatürk silüeti, 1954te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumrunun 1975te çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

        Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995ten itibaren her yıl temmuz veya haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

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        #Atatürk siluet
        #Ardahan
        #haberler
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