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        Ardahan´ın yükseklerinde kar yağışı

        ARDAHAN´dayükseklerinde dağlar yağan karla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:35
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        Ardahan´ın yükseklerinde kar yağışı
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        ARDAHAN´dayükseklerinde dağlar yağan karla beyaza büründü.

        Kentte, dün etkili olan yağmur yüksek kesimlerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi beyaza büründü. Fırtına ile etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.

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