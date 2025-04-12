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        Kamyonet, kar küreme aracına çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

        ARDAHAN'da kar küreme aracına çarpan kamyonetin sürücüsü Muhammed Adam (25) öldü, yanındaki 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:25
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        Kamyonet, kar küreme aracına çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
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        ARDAHAN'da kar küreme aracına çarpan kamyonetin sürücüsü Muhammed Adam (25) öldü, yanındaki 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında, Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy bölgesinde meydana geldi. Kars'tan Ardahan'a mobilya taşıyan ve plakası öğrenilemeyen Muhammed Adam yönetimindeki kamyonet, kar yağışı nedeniyle bölgede tuzlama yapan kar küreme aracına arkadan çarptı. Sürücü Muhammed Adam öldü. Kamyonette sıkışan yaralılar Cesur İnce ve Abubekir Omak ise AFAD ekipleri tarafından kurtarılıp Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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