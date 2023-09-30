Ardahan'da iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
Ardahan'ın Göle ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 200 lira ceza uygulandı.
Ardahan'ın Göle ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 200 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, iş yerinde masa üzerinde bir miktar para, iskambil kağıtları ele geçirdi, kumar oynayan 4 kişi hakkında "Kabahatler Kanununa" muhalefetten 16 bin 200 lira para cezası uyguladı.
İş yeri sahibine ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.