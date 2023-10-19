Ardahan Valisi Çiçek'ten Muhtarlar Günü mesajı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesinin ülkenin yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu belirtti.

Muhtarların görev yaptıkları köy ve mahallede halk ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızın ihtiyaçları, sorunları ve talepleri göz önünde bulundurularak, bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla 19 Ekim günü 'Muhtarlar Günü' olarak kabul edilmiştir. Muhtarlık müessesesi için bir milat olan bu tarihle birlikte, muhtarlarımız artık köy ve mahallede kalmayıp, ülkemizin dört bir yanında toplantılara dahil edilmektedir. Merkezi idarenin güçlü olmasıyla birlikte muhtarlık müessesesine karşı gösterilen bu ilgi ve değerler, muhtarlık mesleğini cazip kılmakla beraber, muhtarlarımızın artık daha iyi şartlarda görev yapmasına katkı sunmuştur."