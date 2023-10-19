Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Valisi Çiçek'ten Muhtarlar Günü mesajı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Valisi Çiçek'ten Muhtarlar Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çiçek, mesajında, geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesinin ülkenin yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu belirtti.

        Muhtarların görev yaptıkları köy ve mahallede halk ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Muhtarlarımızın ihtiyaçları, sorunları ve talepleri göz önünde bulundurularak, bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla 19 Ekim günü 'Muhtarlar Günü' olarak kabul edilmiştir. Muhtarlık müessesesi için bir milat olan bu tarihle birlikte, muhtarlarımız artık köy ve mahallede kalmayıp, ülkemizin dört bir yanında toplantılara dahil edilmektedir. Merkezi idarenin güçlü olmasıyla birlikte muhtarlık müessesesine karşı gösterilen bu ilgi ve değerler, muhtarlık mesleğini cazip kılmakla beraber, muhtarlarımızın artık daha iyi şartlarda görev yapmasına katkı sunmuştur."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!
        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da "11. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi" başladı
        Ardahan'da "11. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi" başladı
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Ardahan'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Ardahan'da protesto edildi
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Ardahan'da tarihi mekanla...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Ardahan'da tarihi mekanla...
        Ardahan'daki gümrük kapılarında aranan 9 şüpheli yakalandı
        Ardahan'daki gümrük kapılarında aranan 9 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı
        Ardahan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı gözaltına alındı
        Ardahan'da kuduzla mücadele için havadan "aşılı yem" bırakıldı
        Ardahan'da kuduzla mücadele için havadan "aşılı yem" bırakıldı