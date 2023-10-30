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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:21
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        Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

        Ekipler, Kars'tan Ardahan'a gelen bir aracı kent girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki Z.A, O.U, Ö.A. ile üzerinde uyuşturucu bulunan U.E'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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