Ardahan'da büyükbaş hayvan hırsızlığı girişimi, dron ile önlendi Ardahan'da ahırdan büyükbaş hayvanları atlarıyla kaçıran 3 hırsız, jandarmanın dron ile kendilerini takip ettiğini fark edince hayvanları bırakıp kaçtı.

Ardahan'da ahırdan büyükbaş hayvanları atlarıyla kaçıran 3 hırsız, jandarmanın dron ile kendilerini takip ettiğini fark edince hayvanları bırakıp kaçtı.

Merkeze bağlı Tepesuyu köyünde yaşayan Gökmen Güzel, ahırın kapısındaki kilidi kırıp içeri giren hırsızların 6 büyükbaş hayvanını çaldığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi.

Şüphelilerin kaçış istikametine yönelik çalışma başlatan jandarma, dron kullandıkları operasyonda şüphelilerin atlı olduğunu belirledi.

Dron ile bir süre takip edildiklerini anlayan hırsızlar, çaldıkları hayvanları farklı noktalara bırakıp kaçtı.

Jandarmanın hızlı ve titiz çalışması sonucunda, 3'ü köye 7 kilometre uzaklıktaki Çamlıçatak yaylasında, diğerleri ise köy ile Ardahan arasındaki dere yatağında bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Jandarma, zanlıların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Hayvanların sahibi Güzel, AA muhabirine, hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Jandarmadan Allah razı olsun, ben haber vermekte hızlı davrandım, jandarma da gerekeni yaptı ve hırsızlara geçit vermedi. Hayvanların bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmedim, çalındıktan 1 saat 20 dakika sonra bulunduğu haberi geldi. Jandarma dron ile hırsızları tespit etmiş." dedi.