Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda, 19,7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü gele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda, 19,7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü gele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte kaçakçılığı önlemek amacıyla tespit edilen bazı işletmelere operasyon gerçekleştirildi.
Bir işletmede yapılan aramada, 19,7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda, gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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