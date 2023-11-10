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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda, 19,7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü gele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:57 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:57
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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
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        Ardahan'da kaçakçılık operasyonunda, 19,7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü gele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte kaçakçılığı önlemek amacıyla tespit edilen bazı işletmelere operasyon gerçekleştirildi.

        Bir işletmede yapılan aramada, 19,7 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

        Operasyonda, gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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