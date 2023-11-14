YAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret etti
Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.
Yapay Zeka Fikir Akademisi (YAFA) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.
YAFA'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiçek, Şimşek'e çalışmalarında başarı diledi.
Şimşek de Ardahan’ın evladı olarak kente her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
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