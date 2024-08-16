Sıcakların etkisiyle suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'ni yosun kapladı

Suların çekilmesiyle nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oldu.

Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı göl ve akarsuların su seviyesi düştü.

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