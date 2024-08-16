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        Sıcakların etkisiyle suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'ni yosun kapladı

        Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, balıklar su yüzeyine çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:35
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        Sıcakların etkisiyle suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'ni yosun kapladı
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        Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, balıklar su yüzeyine çıktı.

        Son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı göl ve akarsuların su seviyesi düştü.

        Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.

        Nehrin tarihi Ardahan Köprüsü ile Millet Bahçesi bölgelerinde yoğun yosun oluştu.

        Suların çekilmesiyle nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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