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        Serhat Ardahanspor'un hedefi TFF 3. Lig

        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Serhat Ardahanspor, TFF 3. Ligi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:33
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        Serhat Ardahanspor'un hedefi TFF 3. Lig
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        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Serhat Ardahanspor, TFF 3. Ligi hedefliyor.

        Kulüp Başkanı Üzeyir Engin, bürosunda düzenlediği basın toplantısında, artarak devam eden Ardahanlıların desteği ile TFF 3. Lig hedefinin kolay olacağını söyledi.

        Geleceğe umutla baktıklarını vurgulayan Engin, "Bölgesel Amatör Ligi'nde amacımız lider olarak çıkmak. Çünkü hedefimiz ve hayalimiz 3. Lig. Artık yeni bir yönetim var." dedi.

        Kulübü sadece bir defterle devraldıklarını anlatan Engin, "Sıfırdan bir kulüp kuruyoruz. İlk işimiz bu kulübe bir tesis kazandırmak. Çalışmamızı ona yoğunlaştırdık. Ancak bu şekilde altyapıya yatırım yapmış olacağız. Heyecanımız var, bize daha çok destek olunmasını istiyoruz. Biz bu şehri spor anlamında kalkındırmak için geldik. Bize güç veren bir şehrimiz ve bize umut veren kadromuz var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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