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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

        Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 22:17 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:21
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        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
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        Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı tipiye dönüştü, yollarda buzlanma meydana geldi.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 6 tır, Yaylalar mevkisinde ise 3 araç yolda kaldı.

        Tır sürücüsü Orhan Yılmaz, AA muhabirine, Artvin'in Hopa ilçesine gitmeye çalıştığını, ancak buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

        Karayolları ekiplerinden yardım istediklerini belirten Yılmaz, "Rusya'dan geliyorum. Sahara'da kaldık. Yoğun buzlanma var. Biraz tuzlama olsa, yolumuza devam edebileceğiz. Yardım istedik, gelmelerini bekliyoruz." dedi.

        Tır sürücüsü Ergün Civelek de Gürcistan'dan geldiğini ifade ederek, yoğun buzlanmadan dolayı yaklaşık 1,5 saat yolda kaldığını aktardı.

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