Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Tır sürücüsü Ergün Civelek de Gürcistan'dan geldiğini ifade ederek, yoğun buzlanmadan dolayı yaklaşık 1,5 saat yolda kaldığını aktardı.

Karayolları ekiplerinden yardım istediklerini belirten Yılmaz, "Rusya'dan geliyorum. Sahara'da kaldık. Yoğun buzlanma var. Biraz tuzlama olsa, yolumuza devam edebileceğiz. Yardım istedik, gelmelerini bekliyoruz." dedi.

Tır sürücüsü Orhan Yılmaz, AA muhabirine, Artvin'in Hopa ilçesine gitmeye çalıştığını, ancak buzlanmadan dolayı ilerleyemediğini söyledi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

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