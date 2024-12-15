Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında çalışma başladı

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinin açılması için çalışma başlatıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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