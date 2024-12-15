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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında çalışma başladı

        Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:48
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        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında çalışma başladı
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        Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmalarına başlandı.

        Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinin açılması için çalışma başlatıldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği'ne bağlı 18 kişilik ekip, söz konusu yollarda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Öncelikle küçük araçların geçişlerine açılması planlanan yollarda, daha sonra büyük araçlara izin verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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