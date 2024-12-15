Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapalı olan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde karla mücadele çalışması yapıldı.