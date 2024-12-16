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        Ardahan'da yayla evleri karla kaplandı

        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bulunan yayla evleri karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:43
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        Ardahan'da yayla evleri karla kaplandı
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bulunan yayla evleri karla kaplandı.

        Ardahan-Artvin arasındaki Sahara mevkisinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.

        Bölgedeki yaylalarda bulunan ve kış öncesi terk edilen evler de kar altında kaldı.

        Adeta terk edilmiş köyü andıran evler, karların erimesiyle haziran ayında yeniden yaylacıları ağırlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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