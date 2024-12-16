Ardahan'da yayla evleri karla kaplandı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bulunan yayla evleri karla kaplandı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bulunan yayla evleri karla kaplandı.
Ardahan-Artvin arasındaki Sahara mevkisinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.
Bölgedeki yaylalarda bulunan ve kış öncesi terk edilen evler de kar altında kaldı.
Adeta terk edilmiş köyü andıran evler, karların erimesiyle haziran ayında yeniden yaylacıları ağırlayacak.
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