Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan kırsalında karla mücadele çalışması sürüyor

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan kırsalında karla mücadele çalışması sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        İl ve ilçe özel idaresine bağlı ekipler, 27 araçla köylerde kar küreme çalışması yürütüyor.

        Ulaşıma açılan köy yollarında genişletme çalışması yapılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Ardahan'da yayla evleri karla kaplandı
        Ardahan'da yayla evleri karla kaplandı
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açı...
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açı...
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında çalışma başladı
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yollarında çalışma başladı
        Ardahan ve Kars'ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
        Ardahan ve Kars'ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
        Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, "Tango Tango" gösterisiyle s...
        Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, "Tango Tango" gösterisiyle s...