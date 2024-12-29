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        Ardahan'da heyelan nedeniyle arızalanan doğal gaz borusu onarılıyor

        Ardahan'ın Posof ilçesindeki heyelan yüzünden arızalanan doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:29
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        Ardahan'da heyelan nedeniyle arızalanan doğal gaz borusu onarılıyor
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        Ardahan'ın Posof ilçesindeki heyelan yüzünden arızalanan doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı.

        Posof ilçesine gaz akışı sağlayan doğal gaza ait ana borunun geçtiği Yurtbekler mevkiinde heyelan meydana geldi.

        Heyelanın boruya zarar vermesi sonrası gaz akışı kesildi.

        Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine, ana borunun heyelanlı bölgeden geçtiğini söyledi.

        Yağışlar yüzünden gece bölgede heyelan oluştuğunu belirten Demirci, "Arızayı gidermek için çalışıyoruz. Bir günde çözmek istiyoruz. Ancak en iyi ihtimal gece yarısı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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