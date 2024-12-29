Ardahan'da heyelan nedeniyle arızalanan doğal gaz borusu onarılıyor

Yağışlar yüzünden gece bölgede heyelan oluştuğunu belirten Demirci, "Arızayı gidermek için çalışıyoruz. Bir günde çözmek istiyoruz. Ancak en iyi ihtimal gece yarısı." dedi.

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