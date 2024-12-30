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        Ardahan'da heyelan nedeniyle arızalanan doğal gaz borusu onarıldı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde heyelan nedeniyle dün arızalanan doğal gaz borusunun onarılmasıyla gaz akışına yeniden başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:58
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        Ardahan'da heyelan nedeniyle arızalanan doğal gaz borusu onarıldı
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde heyelan nedeniyle dün arızalanan doğal gaz borusunun onarılmasıyla gaz akışına yeniden başlandı.

        İlçeye gaz akışı sağlayan ana borunun geçtiği Yurtbekler mevkiinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle başlatılan çalışma tamamlandı.

        Heyelanda zarar gören doğal gaz borusu onarıldı ve ilçeye yeniden gaz akışı sağlandı.

        Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine, ana borunun onarıldığını ve ilçeye gaz akışının sağlandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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