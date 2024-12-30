Ardahan'da heyelan nedeniyle arızalanan doğal gaz borusu onarıldı
Ardahan'ın Posof ilçesinde heyelan nedeniyle dün arızalanan doğal gaz borusunun onarılmasıyla gaz akışına yeniden başlandı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde heyelan nedeniyle dün arızalanan doğal gaz borusunun onarılmasıyla gaz akışına yeniden başlandı.
İlçeye gaz akışı sağlayan ana borunun geçtiği Yurtbekler mevkiinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle başlatılan çalışma tamamlandı.
Heyelanda zarar gören doğal gaz borusu onarıldı ve ilçeye yeniden gaz akışı sağlandı.
Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine, ana borunun onarıldığını ve ilçeye gaz akışının sağlandığını söyledi.
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