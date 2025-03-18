Ardahan'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen minibüste hasar oluştu
Ardahan'ın Göle ilçesinde, çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen minibüste hasar oluştu.
Ardahan'ın Göle ilçesinde, çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen minibüste hasar oluştu.
Salim Bey Mahallesi Oltu Caddesi'nde seyir halindeki minibüsün üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düştü.
Yaralının bulunmadığı olayda, minibüsün camı ve tavanında hasar oluştu.
Sürücü Bünyamin Kaya, olay karşısında şaşırdığını anlattı.
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