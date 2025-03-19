Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli İstanbul'da yakalandı
Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
JASAT, Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 43 şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 4'ü hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Şüpheliler, daha sonra İstanbul'da ilgili birimlere teslim edildi.
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