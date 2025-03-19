Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli İstanbul'da yakalandı

Şüpheliler, daha sonra İstanbul'da ilgili birimlere teslim edildi.

JASAT, Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 43 şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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