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        Ardahan'da tek katlı toprak ev çöktü, 1 kişi yaralandı

        Ardahan'da tek katlı toprak evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:01
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        Ardahan'da tek katlı toprak ev çöktü, 1 kişi yaralandı
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        Ardahan'da tek katlı toprak evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Tunçoluk köyünde Nurettin Demir'e (81) ait tek katlı toprak evin bir bölümü çöktü.

        Evin damının çökmesiyle toprak ve ahşaplar altında kalan Demir, ailesi tarafından kurtarıldı.

        Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Nurettin Demir, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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