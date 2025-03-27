Ardahan'da tek katlı toprak ev çöktü, 1 kişi yaralandı
Ardahan'da tek katlı toprak evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ardahan'da tek katlı toprak evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Tunçoluk köyünde Nurettin Demir'e (81) ait tek katlı toprak evin bir bölümü çöktü.
Evin damının çökmesiyle toprak ve ahşaplar altında kalan Demir, ailesi tarafından kurtarıldı.
Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Nurettin Demir, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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