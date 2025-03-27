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        Ardahan'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

        Ardahan'da geri dönüşümün ele alındığı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:53
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        Ardahan'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
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        Ardahan'da geri dönüşümün ele alındığı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerle kutlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasıyla valilik bahçesinde düzenlenen ve geri dönüştürülmüş ürünlerin sergilendiği etkinlikte, öğrenciler "sıfır atık" konusunda bilinçlendirildi.

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, programda yaptığı konuşmada, sıfır atık konusunda küresel önlemlerin yanı sıra ülke genelinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde "sıfır atık projesi"nin başlatıldığını anımsattı.

        Ülke genelinde sıfır atık seferberliği kapsamında önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Vali Çiçek, şunları kaydetti:

        "Bizler de illerimizde bu seferberliği sürdürüyoruz. Sıfır atıkla mücadelede bu yılki tema 'tekstil ve modada sıfır atığa doğru' olmuştur. Hepinizin bildiği üzere moda endüstrisi küresel ölçekte çevresel etkisi en yüksek sektörlerden biridir. Hızlı moda anlayışıyla her yıl milyonlarca ton tekstil atığının üretilmesi ciddi tehlikeler ortaya çıkarmaktadır. Bu döngünün değişmesi noktasında bilinçli tüketim, geri dönüşüm ve yeniden kullanım, sürdürülebilir moda ve etik üretimi desteklemek gibi önlemlerin alınması çok önemli."

        Çiçek, etkinliğin çocuklar için farkındalık oluşturmak adına önemli bulduğunu dile getirerek, "Sevgili çocuklar, unutmayalım ki her bireyin yapacağı küçük değişiklikler büyük dönüşümlere yol açabilir. Bugün tekstil ve modada sıfır atık hedefiyle atacağımız adımlar, yarının daha yaşanabilir bir dünya olmasını sağlayacaktır. Hep birlikte bu farkındalığı artırarak, çevremizi, kaynaklarımızı ve geleceğimizi birlikte daha iyi koruyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik, sıfır atıkla ilgili serginin gezilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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