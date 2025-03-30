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        Ardahan'da 3 firari hükümlü tırda yakalandı

        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü tırda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:48 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:48
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        Ardahan'da 3 firari hükümlü tırda yakalandı
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        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü tırda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bayramda da çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda operasyon yürüten ekipler, Çıldır ilçesinde bir tırı durdurdu.

        Tırda yapılan aramada yakalanan E.A'nın 5 ayrı suçtan 20 yıl, İ.D'nin 2 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay, H.I'nın da 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

        Firari hükümlüler gözaltına alınırken, tır sürücüsü L.D hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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