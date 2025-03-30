Ardahan'da 3 firari hükümlü tırda yakalandı

Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü tırda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bayramda da çalışma yürüttü.

Bu kapsamda operasyon yürüten ekipler, Çıldır ilçesinde bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada yakalanan E.A'nın 5 ayrı suçtan 20 yıl, İ.D'nin 2 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay, H.I'nın da 2 ayrı suçtan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Firari hükümlüler gözaltına alınırken, tır sürücüsü L.D hakkında işlem başlatıldı.