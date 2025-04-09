İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Ardahan'da konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Sokak güvenliği huzurun başlangıcıdır. Devletin esas varlığı güvenliktir. Her türlü riske karşı sokağın güvenliğini sağlamak da bizim görevimizdir." dedi

Bülent Turan, Ardahan ziyareti kapsamında Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret ettikten sonra Valiliğin Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ardahan Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Turan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, tüm çalışanlara başarı ve kolaylıklar diledi.

Ülkenin önemli sorunlarından birisini Ardahan'da masaya yatırdıklarını ifade eden Turan, "Sokak güvenliği huzurun başlangıcıdır. Devletin esas varlığı güvenliktir. Her türlü riske karşı sokağın güvenliğini sağlamak da bizim görevimizdir. Sokak hayvanlarının basında olumsuz haberlere konu olmasını istemiyoruz." dedi.

- "Bu çağda bir hayvanın bir insana zarar vermesini asla kabul etmiyoruz"

Turan, bu konunun asla siyasi bir konu olmaması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz camiye, bakkala, okula veya herhangi bir yere giderken hiçbir gencimiz ve yaşlımızın bu konuda bedel ödemesini istemeyiz. Bizim anlayışımızda canlıya, kim olursa olsun eziyet haramdır ve kanunen suçtur. O yüzden dikkatli davranmak zorundayız. 9 ay önce çıkan kanunun hayata geçirilmesinden sonra az sayıda benzer haberler okuduk. Bu saatten sonra bir ilimizde bir evladımızın benzer bir yaralanma ile bedel ödediğini, öldüğünü ya da yaralandığını görürsek başta yargı ve kendi kurumumuz olmak üzere tüm adımların atılacağını belirtmek isterim. Sokakta hayvan olmaz ve olmamalı da. Seven evinde veya bahçesinde bakacak. Tedavisi başta olmak üzere her şeyinden sorumlu olacak. Bu çağda bir hayvanın bir insana zarar vermesini asla kabul etmiyoruz."

Turan, hayvan hassasiyeti olan çok kıymetli vakıf ve derneklerin sürece destek vermesini istedi.

İsrafın haram olduğunu dile getiren Turan, "Ardahan'ın hiçbir lokantasında, yurdunda ve restoranında bir tane pirincin ve ekmeğin dahi israf edilmesini istemeyiz. Hepsini organize olup toparlayalım ve buna altyapımız müsait ve hayvanların toplandığı yerlerde, bu doğal ortamlarda beslenmesine katkı sağlayalım." ifadelerini kullandı.