Ardahan Üniversitesi Rektörü Emiroğlu, gazetecilerle buluştu
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, gazetecilerle bir araya geldi.
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, gazetecilerle bir araya geldi.
Üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan Emiroğlu, görevine yeni başladığını anımsattı.
Kentteki gazetecilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Emiroğlu, "Ardahan'a, memleketime hizmet etmeye geldim. Üniversitenin halkla iç içe olması yönünde çalışmamız ve gayretimiz olacak. Ardahan'ın üniversite, üniversitenin de Ardahan ile kopuk olması doğru olmaz. Daha da önemlisi ve önceliğimiz, bilimsel araştırmaların sayısı ve seviyesini artırmak. Yetişmiş insanımızı israf etmeyelim. Ardahan için bu çok önemli. Bu da ancak birlikte bölgenin çıkarı için çalışmakla mümkün." dedi.
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