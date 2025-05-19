Sürücülere nefes aldıran Aşık Şenlik Tüneli'nden 6 ayda 70 bin araç geçti

GÜNAY NUH - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Ardahan'daki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında yapılan ve sürücülere konforlu ulaşım sağlayan Aşık Şenlik Tüneli'nden tam kapasiteyle hizmet verdiği 6 ayda 70 bin araç geçti.

Ağır kış şartlarının yaşandığı 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi'ndeki 14 keskin viraj ve rampaya konforlu alternatif olan tünel, sürücülere ağır kış şartları engeline takılmadan ulaşım imkanı sağlıyor.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı'na erişim sağlayan ve çift tüp olarak tam kapasiteyle 6 aydır hizmet veren 2 bin 312 metre uzunluğundaki tünel, sürücülere rahat nefes aldırdı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Kasım 2023'te Aşık Şenlik'in tek tüp olarak faaliyet girdiğini hatırlattı.

Tünelin iki tüp olarak ise 6 aydır hizmet verdiğine işaret eden Demirci, şöyle konuştu: