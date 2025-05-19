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        Sürücülere nefes aldıran Aşık Şenlik Tüneli'nden 6 ayda 70 bin araç geçti

        GÜNAY NUH - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Ardahan'daki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında yapılan ve sürücülere konforlu ulaşım sağlayan Aşık Şenlik Tüneli'nden tam kapasiteyle hizmet verdiği 6 ayda 70 bin araç geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:09
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        Sürücülere nefes aldıran Aşık Şenlik Tüneli'nden 6 ayda 70 bin araç geçti
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        GÜNAY NUH - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Ardahan'daki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında yapılan ve sürücülere konforlu ulaşım sağlayan Aşık Şenlik Tüneli'nden tam kapasiteyle hizmet verdiği 6 ayda 70 bin araç geçti.

        Ağır kış şartlarının yaşandığı 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi'ndeki 14 keskin viraj ve rampaya konforlu alternatif olan tünel, sürücülere ağır kış şartları engeline takılmadan ulaşım imkanı sağlıyor.

        Türkiye ile Gürcistan arasındaki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı'na erişim sağlayan ve çift tüp olarak tam kapasiteyle 6 aydır hizmet veren 2 bin 312 metre uzunluğundaki tünel, sürücülere rahat nefes aldırdı.

        Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Kasım 2023'te Aşık Şenlik'in tek tüp olarak faaliyet girdiğini hatırlattı.

        Tünelin iki tüp olarak ise 6 aydır hizmet verdiğine işaret eden Demirci, şöyle konuştu:

        "Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla ikinci tüpümüz ve bölünmüş yollar 6 ay önce hizmete girdi. Çıldır Aktaş bizim Orta Asya'ya açılan ikinci kapımız. Modernize edilen ve tünelden faydalanan kapımız. Buradan 6 ayda yaklaşık 70 bin araç geçişi sağlandı."

        - Kentteki iki sınır kapısı modernize edildi

        Demirci, hizmetin sadece Ardahan için değil, Türkiye ticaretine katkısının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Aşık Şenlik Tüneli, ilimizin uluslararası ticarete sağladığı katkıyı artırmıştır. Bizde iki sınır kapısı var. Çıldır-Aktaş ve Türkgözü kapılarımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle modernize edildi. Şu an burayı kullanan araç sayısı ortalama ayda 10 binin üstünde. Bunun da ticarete büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu artarak devam eden bir sayıya sahip." diye konuştu.

        Demirci, Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki ticaretin artması için de Ilgar Tüneli'nin açılmasını beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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