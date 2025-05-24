Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı

        Ardahan Üniversitesinde 870 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan Üniversitesinde 870 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, 80. Yıl Şehir Stadyumu'ndaki törende yaptığı konuşmada, mezun vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Ardahan Üniversitesinin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Emiroğlu, "Bugün geldiğimiz noktada 7 fakültesi, 2 enstitüsü, 2 meslek yüksekokulu, 12 araştırma merkezi ve 25 öğrenci kulübüyle sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda düşünen, sorgulayan, üreten ve topluma değer katan bir bilim merkezi olmuştur." dedi.

        Emiroğlu, mezun olan öğrencilere adalet ve azimle çalışmalarını önererek, "375 akademik, 355 idari personelimizle, 4 bin 19 aktif öğrenciyle bilimsel rehberlik sunmaktayız. 6 farklı ülkeden 170 yabancı uyruklu öğrencimizle Ardahan artık yalnızca bir sınır şehri değil, aynı zamanda kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Bu sayede bilimin evrenselliğini Ardahan yerelliğiyle harmanlamaktayız." ifadelerini kullandı.

        Dönem birincisi İngilizce Bölümü öğrencisi Yağmur Uymaz'ın da konuşma yaptığı törende, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

        Tören, halk oyunları gösterisi ve mezunların kep atmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        43 gündür haber alınamıyordu!
        43 gündür haber alınamıyordu!
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları

        Benzer Haberler

        Ardahan'da şehit yakınları ve gaziler yöresel yemek sofrasında buluştu
        Ardahan'da şehit yakınları ve gaziler yöresel yemek sofrasında buluştu
        Ardahan'da huzurevi sakinleriyle lezzet dolu vefa buluşması
        Ardahan'da huzurevi sakinleriyle lezzet dolu vefa buluşması
        Ardahan'da "Dünya Arı Günü" etkinliği düzenlendi
        Ardahan'da "Dünya Arı Günü" etkinliği düzenlendi
        Sürücülere nefes aldıran Aşık Şenlik Tüneli'nden 6 ayda 70 bin araç geçti
        Sürücülere nefes aldıran Aşık Şenlik Tüneli'nden 6 ayda 70 bin araç geçti
        Ardahan'da "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi
        Ardahan'da "Türk Gençlik Şöleni"nde Ali Kınık konser verdi
        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emiroğlu'ndan gençlere kariyer tavsi...
        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emiroğlu'ndan gençlere kariyer tavsi...