Ardahan Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı

Ardahan Üniversitesinde 870 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, 80. Yıl Şehir Stadyumu'ndaki törende yaptığı konuşmada, mezun vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ardahan Üniversitesinin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Emiroğlu, "Bugün geldiğimiz noktada 7 fakültesi, 2 enstitüsü, 2 meslek yüksekokulu, 12 araştırma merkezi ve 25 öğrenci kulübüyle sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda düşünen, sorgulayan, üreten ve topluma değer katan bir bilim merkezi olmuştur." dedi.

Emiroğlu, mezun olan öğrencilere adalet ve azimle çalışmalarını önererek, "375 akademik, 355 idari personelimizle, 4 bin 19 aktif öğrenciyle bilimsel rehberlik sunmaktayız. 6 farklı ülkeden 170 yabancı uyruklu öğrencimizle Ardahan artık yalnızca bir sınır şehri değil, aynı zamanda kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Bu sayede bilimin evrenselliğini Ardahan yerelliğiyle harmanlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Dönem birincisi İngilizce Bölümü öğrencisi Yağmur Uymaz'ın da konuşma yaptığı törende, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.