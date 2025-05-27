Ardahan'da denetimli serbestlik yükümlüleri "Gençlik Haftası" etkinliğinde buluştu

Etkinlik kapsamında çocuklar için doğa yürüyüşü, Kura Nehri kıyısında bisiklet turu ve su bisikleti sürme etkinliği de düzenlendi.

Programda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin belgesel gösterimi yapıldı.

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