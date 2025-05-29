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        Ardahan'da sel 2 köyde hasara yol açtı

        Ardahan'da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 2 köyde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:06
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        Ardahan'da sel 2 köyde hasara yol açtı
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        Ardahan'da sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle 2 köyde hasar oluştu.

        Kentte dün başlayan sağanak, gece boyunca etkisini sürdürdü.

        Yağış sonrası Göle ilçesine bağlı Kalecik ve Yeniköy köylerinde sel meydana geldi.

        Sel, köylerdeki bazı evlerde, ahırlarda ve yollarda hasara neden oldu.

        Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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