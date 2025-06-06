Ardahan İl Emniyet Müdürü Şener, şehit yakınlarını ağırladı

Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınlarını ağırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü makamındaki ağırlamada, Şener'in eşi Zerrin Şener de hazır bulundu.

Şener, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramını birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayram vesilesiyle gerçekleşen buluşmanın anlamlı olduğunu dile getiren Şener, "Hepinizin bayramını tek tek tebrik ediyorum. Bu buluşmamız çok samimi ve duygusal oldu. Şu bilinmeli ki bizler her zaman şehit yakınlarımızın yanındayız. Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Onların fedakarlığını asla unutmadık, unutmayacağız. Bayramlar, bu vefayı yaşatmak için en anlamlı vesilelerdir. Biz de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.