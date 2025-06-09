Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları ulaşımı aksattı

        Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları nedeniyle ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 09:26 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da yiyecek bulmak için kara yoluna inen yılkı atları nedeniyle ulaşım aksadı.

        Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak amacıyla Güney Çevre Yolu'na geldi.

        Yolun Gürçayır Mahallesi kavşağında otlamaya çalışan atlar, ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Havanın kararmasının ardından yola inen atların bazıları taylarıyla dolaştı.

        Yılkı atları, bölgede otladıktan sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        2 kilometre sürüklendi... Ölüm avı!
        2 kilometre sürüklendi... Ölüm avı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        "Anlık bir tartışma ve öfke" dedi... Arkadaş katili!
        Patmos modası
        Patmos modası
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Kadıköy'de trafik kavgası: Boğazını keserim
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
        4 kişi hayatını kaybetmişti! Bina sakinleri yaşadıklarını anlattı

        Benzer Haberler

        Ardahan'da trafik denetimleri sürüyor
        Ardahan'da trafik denetimleri sürüyor
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" bu yıl da oluşmaya başladı
        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek eşi ile şehit aileleri ve gazilere misafir o...
        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek eşi ile şehit aileleri ve gazilere misafir o...
        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Ardahan İl Emniyet Müdürü Şener, şehit yakınlarını ağırladı
        Ardahan İl Emniyet Müdürü Şener, şehit yakınlarını ağırladı