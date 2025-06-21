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        Ardahan'da kuyumcuya sahte altın sattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:12 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:12
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        Ardahan'da kuyumcuya sahte altın sattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri bir kuyumcuda sahte altın küpe satılmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada Ş.C'yi elindeki sahte altın küpeyi satmaya çalıştığı esnada yakaladı.

        Olaya ilişkin Ardahan-Artvin kara yolunda durdurulan bir araçta ise 16 sahte altın küpe, birer bileklik ve kolye ile 17 bin 600 lira ve 22 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin Ardahan'dan önce Elazığ, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta bulundukları tespit edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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