Ardahan'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca kentte aranması bulunan 27 şüpheli de yakalandı.

Bu kapsamda kent genelinde yapılan çalışmada 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin, il ve ilçelerde düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

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