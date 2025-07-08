Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da tayin olan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

        Ardahan'dan tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez ile diğer hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da tayin olan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'dan tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez ile diğer hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.

        Ardahan Adliyesi'nden yapılan açıklamaya göre, adliyedeki veda programı savcı, hakim, adliye personeli ve aileleri katıldı.

        Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Karabulut, burada yaptığı konuşmada herkesten "helallik" istedi.

        Karabulut, "Ardahan'da tayin olmamız dolayısıyla bizim için programlar yapıldı, bu onlardan bir tanesi. Dolayısıyla organize edenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!

        Benzer Haberler

        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Yağmur altında Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali
        Yağmur altında Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da aşure dağıttı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da aşure dağıttı
        Bakan Göktaş: 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyo...
        Bakan Göktaş: 23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyo...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da konuştu:
        Ardahan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Ardahan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı