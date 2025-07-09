Ardahan'da cemevinde lokma ikramı yapıldı
Ardahan'da muharrem ayı dolayısıyla lokma ikram programı gerçekleşti.
Ardahan'da muharrem ayı dolayısıyla lokma ikram programı gerçekleşti.
Hanak ilçesine bağlı Koyunpınarı Köyü Fadime Ana Cemevi Başkanlığınca "Aşure Lokması Dağıtımı Etkinliği" düzenlendi.
Etkinlikte konuşan Vali Hayrettin Çiçek, böyle anlamlı bir programda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, muharrem ayının huzur, birlik ve beraberliği pekişmesine vesile olmasını diledi.
Etkinliğe, Hanak Kaymakamı Elif Meram, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
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