Ardahan'da kayıp kadının cesedinin bulunmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 çocuk annesi Yeliz Y'nin (34) toprağa gömülü cesedinin bulunmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de 6 yıldır aranan kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili 10 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Yeliz Y'nin eski eşi E.Y. ve 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Yeliz Y'nin eski eşi E.Y. ve 2 kardeşinin de bulunduğu 5 şüpheli "yakın akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ardahan'da 2011'de E.Y. ile evlenip Çıldır ilçesinin Övündü köyüne yerleşen 2 çocuk sahibi Yeliz Y, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet iddiaları nedeniyle eşinden boşanmıştı.

Çocuklarını görmek için 7 Aralık 2019'da gittiği köyü ziyaretinin ardından bir daha haber alınamayan Yeliz Y'nin kaybının ardından polisin detaylı çalışmaları sonucunda E.Y'nin eski eşini tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle Kura Nehri kenarına gömdüğü ve silahı nehre attığı belirlenmişti.